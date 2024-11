Lanazione.it - Polemiche affitti brevi . Il Comune canta vittoria. I proprietari: "Non è vero"

e Tar, nuovo capitolo. Ieri la sindaca Sara Funaro ha commentato alcune ordinanze del tribunale amministrativo in materia di ricorsi contro l’ordinanza di Palazzo Vecchio sulle locazioni turistiche in centro: "Ci sono stati ricorsi con richiesta di sospensiva – ha esordito –, c’è stata l’udienza per i primi due ricorsi, nei prossimi giorni ci saranno gli altri, è stata rigettata la richiesta di sospensiva e l’udienza nel merito sarà a maggio". Inoltre, ci sono "ulteriori ricorsi, li hanno scaglionati nel tempo: alcuni sono nella prossima settimana, nelle prossime due settimane, entro novembre dovremmo avere le risposte, chiaramente le prime due risposte sono state negative per quanto riguarda la richiesta di sospensiva, il nostro auspicio è che vadano avanti anche gli altri in questa direzione", ha aggiunto.