Pallone d’Oro 2024 Rodri | Per me è un sogno Rispetto la decisione del Real ma non mi sarei comportato così

“Quando ho sentito George Weah pronunciare il mio nome, ho nascosto il viso tra le mani, non potevo crederci. Ho guardato la mia famiglia, i miei amici, i miei colleghi e poi ho provato con tutte le mie forze ad arrivare sul palco con le mie stampelle. Per me è un”. Ilin un’intervista a L’Equipe racconta le sue emozioni dopo la conquista dell’ambito premio. Una giornata, quella dell’assegnazione, condizionata dalla diatriba che ha visto protagonisti Vinicius e ilMadrid. “Se ho pensato di non andare perché era certa la vittoria di Vinicius? No, per niente. Quando il tuo valore viene riconosciuto ad altissimo livello, che tu abbia vinto o meno, è bello essere presenti. È importante sapere come vincere, ma anche sapere come perdere. E poi con il mio lungo infortunio e la riabilitazione, questo evento è stato come una boccata d’aria fresca.