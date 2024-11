Nerdpool.it - Nights 1 – Scary Monsters (And Super Creeps)

Ci sono storie a fumetti nelle quali si percepisce in ogni pagina tutto l’amore e la passione degli autori verso le tematiche trattate.ne è l’esempio perfetto e si presenta come un mix di più generi narrativi, tra fantasy, horror e teen drama, risultando una lettura fresca, divertente e davvero imprevedibile. Merito sicuramente dell’ottima sinergia tra i testi di Wyatt Kennedy, i disegni di Luigi Formisano e i colori di Francesco Segala e Gloria Martinelli. Pubblicata in originale per Image Comics, è Edizioni BD a portarla da noi con un primo volume che, come scritto in copertina, costituisce la “Stagione Uno – Parte Uno” di una serie che è tuttora in corso di pubblicazione.1 – Kennedy, Formisano, Segala, Martinelli; Edizioni BDStranger in a Strange LandLa Florida è una proprietà spagnola.