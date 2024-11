Gaeta.it - Napoli, nuovo dramma: 18enne colpito da un colpo di pistola, legami con il caso Caiafa

Facebook WhatsAppTwitter Un grave evento di cronaca ha scossorecentemente, dopo che un giovane di appena 18 anni è stato gravemente ferito da undi. La vittima, il cui nome non è stato divulgato, risulta essere il cugino di Luigi, il 17enne ucciso da un agente di polizia in circostanze tragiche durante una rapina nel 2020. Questoepisodio riaccende i riflettori su un contesto sociale sempre più complesso e allarmante.Il contesto dell’incidenteIlsi è consumato nel cuore di, precisamente in via dei Tribunali, nei pressi di piazza Sedil Capuano. Da quanto emerso, un uomo, non ancora identificato, si è avvicinato alla vittima mentre questa si trovava in strada e ha sparato undidiretto alla testa del giovane. Questa modalità di attacco, immediata e mirata, ha suscitato grande preoccupazione tra i residenti della zona, già in allerta per un aumento della violenza.