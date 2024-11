Ilgiorno.it - Monza, Lealtà Azione firma la dichiarazione antifascista: via libera alla festa dell’ultradestra

- Unasu un foglio è quanto è bastatorealtà di estrema destra diper ottenere, nel pomeriggio di oggi, una sala del Teatro Binario 7 di, per ironia della sorte nell’edificio sede dell’ex Gil (Gioventù italiana del littorio) in cui celebrare i 10 anni della sede monzese. Un foglio in cui c’è scritto di riconoscersi nei valori antifascisti della Costituzione Repubblicana. Una condizione che l’amministrcomunale richiede a tutte le associazioni e realtà che vogliano usufruire dei luoghi pubblici comunali. Un evento, quello di, diventato un caso politico prima ancora di cominciare. Da contraltare all’incontro che inizierà alle 17 con “una kermesse con politici, giornalisti, rappresentanti di associazioni e della società civile che in questi 10 anni hanno partecipato alle attività della nostra sede Valinor a”, e destinato ai “concittadini che hanno ancora sete di sapere e di ricostruire il tessuto sociale distrutto dall’individualismo”, scrivono dall’associ, ci sarà un presidio esterno al teatro indetto da Anpi, e a cui hanno già comunicato di partecipare anche Sinistra Italianae Brianza e Lab, “per ribadire che nell’Italia democratica non devono essere concessi spazi pubblici alle realtà che si richiamano direttamente al fascismo e al nazismo”.