Mister Movie | Macaulay Culkin nel Cast di Fallout 2 Stagione con un ruolo misterioso

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia.Ildella secondadi, la serie di successo su Prime Video, accoglie un nuovo grande nome:.La Star di Mamma Ho Perso l’Aereo Entra nel Mondo diL’attore, noto al grande pubblico per il suodi Kevin in Mamma Ho Perso l’Aereo (Home Alone), entra a far parte di questo universo distopico con un personaggio che promette di lasciare il segno. Questo rappresenta il secondo show Prime Video per, che ha recentemente prestato la sua voce per un personaggio nella serie animata The Second Best Hospital in the Galaxy.Un Personaggio “Genio Pazzo”: Cosa Aspettarsi daAnche se non sono stati rivelati dettagli precisi suldi, secondo le indiscrezioni di Deadline, l’attore interpreterà “un personaggio tipo genio pazzo”, che potrebbe aggiungere una dimensione ancora più intrigante alla serie.