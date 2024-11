Formiche.net - Londra conferma il Gcap. Ecco i prossimi passi

Il via libera del nuovo governo britannico, guidato dal laburista Keir Starmer, al Global Combat Air Programme è arrivato. Il programma, che coinvolge anche Italia e Giappone per lo sviluppo del caccia di sesta generazione entro il 2035, ha ricevuto luce verde martedì e l’annuncio ufficiale è atteso nelle prossime settimane, ha rivelato il Financial Times. Starmer “ha presieduto una riunione di alcuni ministri”, ha scritto il giornale londinese parlando di “un impegno deciso” verso il Global Combat Air Programme. “Starmer era consapevole del disagio di Giappone e Italia per l’incertezza creata dalla Strategic Defence Review e voleva prendere una decisione ferma, in un senso o nell’altro, prima possibile”, ha fonte del giornale.Come osserva lo Financial Times, la notizia è stata accolta con sollievo da Italia e Giappone, considerato che il Partito laburista aveva suscitato timori in estate, parlando degli alti costi del progetto che avrebbero potuto portare alla sua cancellazione.