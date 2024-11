Calcionews24.com - Lecce Empoli, D’Aversa: «Impensabili 15 punti ad inizio stagione. Su Colombo e Pellegri insieme dico questo»

Leggi l'articolo completo su Calcionews24.com

L’allenatore dell’è intervenuto nella consueta intervista post partita dopo il pareggio con ilRoberto, tecnico dell’, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pari per 1-1 contro ilal Via del Mare. Queste le dichiarazioni del grande ex, ora sulla panchina dei toscani. PARTITA – «Bisogna considerare che in panchina mancavano i .