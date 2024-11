Ilrestodelcarlino.it - Lavatrici riparate e riciclate. Buttate, diventano poi doni per persone bisognose

Una lavatrice che torna a funzionare diventa simbolo di solidarietà: così il ‘Progetto Utile’ trasforma i rifiuti in opportunità, unendo sostenibilità e allo stesso tempo aiutando i più fragili. Presentato ieri alla fiera Ecomondo, a Rimini, questo progetto innovativo dà nuova vita alledismesse negli ecocentri dei 13 Comuni del Forlivese serviti da Alea Ambiente, rigenerandole per destinarle a chi ne ha più bisogno. Un’iniziativa che vede collaborare, insieme all’ente per i rifiuti, anche Dismeco, Cna Forlì-Cesena e Caritas Forlì-Bertinoro. "Ci siamo subito interessati al ‘Progetto Utile’ mettendoci a disposizione – spiega Gianluca Tapparini, direttore di Alea Ambiente –. Questo tipo di apparecchi vengono normalmente riciclati, ma abbiamo deciso di verificarne la riparabilità.