Incredibile sono loro Belen Rodriguez e il famoso ex di nuovo insieme | beccati così

Tra pocotorna in televisione. Dopo anni in Mediaset e una lunga pausa, il 20 novembre la showgirl argentina sarà al timone di ‘Amore alla prova – La crisi del settimo anno’, programma della prima serata di Real Time in cui sarà coinvolta nel tema delle crisi relazionali e matrimoniali, di cui è decisamente esperta.“Conarriva ilappuntamento che svelerà ogni segreto” si legge a corredo del promo del programma. Protagonisti del programma quattro le coppie in difficoltà, di cui ogni coniuge avrà la possibilità di vivere per 14 giorni con un altro partner per mettersi alla prova. Al timone, che alle spalle ha numerose crisi di coppia e addii. E a proposito di ex, in questi giorni la showgirl argentina è stata paparazzata con un suo ex.