Isaechia.it - Grande Fratello, il tentatore Stefano pronto ad entrare nella Casa ma spunta un retroscena choc sulla sua frequentazione con Federica Petagna

Lunedì sera l’exdi Temptation IslandTediosi, dovrebbe fare il suo ingresso all’interno delladel, dove ritroverà, con la quale aveva intrapreso una conoscenza al di fuori del villaggio delle tentazioni e Alfonso D’Apice, ex fidanzato della giovane napoletana, entrato innel corso dell’ultima puntata del reality (clicca QUI per leggere).Nelle ultime ore, però, Deianira Marzano ha rivelato alcuniin merito allatrae a come sarebbero andate le cose tra loro in questi mesi.In particolare, l’esperta di gossip ha fatto sapere cheaveva scelto di tornare con Alfonso m ma fu proprioa farle cambiare idea. Da qui i due iniziarono unache però per l’exnon era una cosa seria.