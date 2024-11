Gaeta.it - Gigi D’Alessio richiama all’amore per la vita dopo la tragedia di Napoli

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Un tragico evento ha scosso: l’uccisione del giovane Arcangelo Correra ha portato alla luce una realtà inquietante nel contesto della violenza giovanile. In questo difficile momento, l’artistaha deciso di alzare la voce, diffondendo un messaggio di speranza e di riflessione attraverso i social, inndo i giovani a rifiutare la violenza e apprezzare il valore della.Il messaggio di: un invito alla riflessione, noto per la sua sensibilità e il suo impegno sociale, ha condiviso un toccante messaggio sui social media. Recentemente in visita all’ospedale pediatrico Santobono Pausilipon, ha espresso il suo dolore di fronte alle sofferenze che ha visto nei volti di bambini e genitori. Ha descritto questi piccoli come “guerrieri” che combattono ogni giorno per la, assistiti con dedizione da medici e infermieri.