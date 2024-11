Gaeta.it - Domani ad Ancona si sfidano i migliori formaggi d’Italia: i finalisti candidati agli Italian Cheese Awards

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter La competizione per il titolo di miglioro si fa intensa con la nona edizione degli “”, in programmapresso l’Auditorium della Mole Vanvitelliana di. Questo evento annuale celebra le eccellenze casearie del Paese, mettendo in luce prodotti realizzati esclusivamente con latte 100% nazionale. I 33sono stati selezionati tra oltre 1.400, partecipando così a una sfida che promette di essere molto avvincente.La giuria e le categorie in garaVenti esperti del settore caseario ricopriranno il ruolo di giudici, che dovranno valutare iin dieci categorie distinte. Questo approccio mira a garantire che i prodotti siano giudicati equamente e che il talento di diverse regioniemerga chiaro.