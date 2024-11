Lanazione.it - Dolore acuto all’addome e difficoltà a respirare, le asportano una massa di 3 chili

Montevarchi (Arezzo), 9 novembre 2024 –respiratorie. I sintomi accusati da una donna che, proprio per accertamenti al riguardo alcuni giorni fa è arrivata al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria alla Gruccia a Montevarchi, hanno subito attivato i medici. La paziente è stata quindi sottoposta a Tac e visita ginecologica. I risultati degli accertamenti hanno rilevato la presenza di una grandeche le occupava tutto l'addome e che le aveva procurato un'infezione alle pelvi. La donna è stata sottoposta a intervento chirurgico d'urgenza per scongiurare che l'infezione si propagasse, con esiti potenzialmente molto rischiosi. L'equipe dell'Unità operativa complessa di Ostetricia e Ginecologia ha quindi effettuato un importante intervento ginecologico in urgenza per la rimozione di unapelvica di grandi dimensioni, per circa 3