Come frammenti di un mosaico assai più grande

di unpiùDi Vincenzo Calafiore9 Novembre 2024 Udine Non è una sensazione questo mal vivere, è un disagio, un mostro che divora dentro, che allontana dalla vita; perfino il tempo invecchia in fretta!Passa rapidamente, perde senso nell’era del – tempo reale – e della simultaneità e l’Europa in cui molti sono cresciuti, quella dei blocchi prima della caduta del Muro di Berlino, ora ha confini più sfumati, valori da ridefinire, guerre vicine e lontane che mettono in pericolo la sopravvivenza stessa. Noi siamo, contro il nostro volere, dei personaggi di contorno, senza alcun valore; delle cifre o marionette manovrate da fili invisibili in questo immane scenario di decadenza.Siamo dei personaggi di un presente quotidiano, ma che vivono nel passato, che riemerge più o meno a sorpresa, e dona un senso al pensiero di vita che rischia di svanire nell’opacità quotidiana che uccide lentamenteveleno senza lasciare traccia di se.