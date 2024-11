Gqitalia.it - Come Balenciaga ha rimpicciolito la sua sneaker più grande di sempre

Una delle pareti della mia camera da letto è un muro di scatole grigie di dimensioni diverse. Al loro interno, accuratamente protette nelle loro dust bag, ci sonodalle forme e dalle dimensioni quanto mai variegate. Alcune sono pensate per stringersi attorno al piede, altre per allungarlo di qualche centimetro e altre ancora per renderlo voluminosoun canotto. Ad accomunarle è il brand che le ha create,, leader indiscusso delledalle proporzioni fuori di testa. In questa sorta di sistema solare fatto di lacci colorati e suole gigantesche, il sole è rappresentato dalle10XL, lapiùmai creata dalla Maison francese (almeno per ora).