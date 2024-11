Gaeta.it - Carlo Auteri si autosospende da Fratelli d’Italia: la vicenda dei finanziamenti in Sicilia al centro delle polemiche

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter La situazione politica insi complica ulteriormente dopo la decisione di, parlamentare di, dirsi dal partito. La sua scelta arriva in seguito a un servizio trasmesso su “Piazza pulita” su La7, che ha messo in evidenza ierogati dalla Regione a un’associazione culturale, Progetto Teatrando, legata all’abitazione della madre del deputato.ha dichiarato l’intenzione di tutelare il buon nome della sua comunità e del ruolo politico che ricopre, mirando a fare chiarezza su quanto accaduto.La dichiarazione diha espresso il suo disagio rispetto alla situazione che lo coinvolge, dichiarando: “Mi sento vittima di una situazione strumentalizzata, dove dettagli e tempistiche sono stati riportati in modo parziale.