Ilrestodelcarlino.it - Banco d’assaggio, in alto i calici: vini del territorio tutti da gustare oggi e domani in Autodromo

Imola, 9 novembre 2024 – L’si trasforma, per un fine settimana, nel tempio del gusto. Taglio del nastro, ieri sera, per ildeie dei prodotti dell’Imolese, che anche(dalle 18 alle 23) e(16-22) celebra la sua 30esima edizione espandendosi a livello regionale e includendo anche produttori dell’Emilia-Romagna conosciuti all’estero. Olimola, manifestazione dedicata all’olio extravergine di oliva, presenta invece una selezione di oli di alta qualità, proseguendo una tradizione ormai consolidata. La XIV edizione dell’evento dedicato all’oro verde dà particolare risall’olio Evo prodotto in Emilia-Romagna, con degustazioni guidate che ne esaltano le peculiarità. “Quest’anno ilassume una particolare importanza – spiega Pierangelo Raffini, assessore allo Sviluppo economico e all’Agricoltura – per diversi motivi: una presentazione delle eccellenze viticole delmolto ampia, una manifestazione di Olimola che si inserisce con grande attualità nel tema del Baccanale 2024 e infine un momento conclusivo che celebra una edizione del Baccanale stesso di grande successo e di svolta rispetto agli anni precedenti”.