ATP Finals | è Novak Djokovic il più vincente di sempre davanti a Federer

Sarà spettacolo al PalaAlpiTour. Torino freme all’idea di ospitare l’edizione numero 55 delle ATP, il torneo di fine anno con cui i migliori otto tennisti della stagione si affrontano per il titolo di ‘maestro’; freme sapendo che Jannik Sinner ha possibilità concrete per la sua prima affermazione in questa competizione, che sarebbe la ciliegina sulla torta di un 2024 da incorniciare dal punto di vista sportivo. E per il numero 1 al mondo non c’è nemmeno uno dei peggiori ostacoli che potesse incontrare, uno che allesi sente a casa:.Il serbo, che ha declinato la possibilità di partecipare negli scorsi giorni, è il giocatore piùdella storia della competizione con sette affermazioni, l’ultima lo scorso anno proprio contro Sinner. Forse però il dato più impressionanti è la capacità di vincere il torneo di fine anno in tre decenni differenti, dal primo successo del 2008 contro Nikolaj Davydenko a quello dello scorso anno: sette trionfi in quindici anni, dati da stropicciarsi gli occhi.