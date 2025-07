Josep Martinez come primo portiere? L’Inter pensa ad una promozione del portiere spagnolo! La situazione

Josep Martinez come primo portiere? Può arrivare una promozione del portiere spagnolo! L’Inter pensa a questa possibile soluzione. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Josep Martinez potrebbe vedere finalmente un’opportunitĂ importante all’ Inter. Il club nerazzurro, alle prese con le voci che riguardano il possibile addio di Yann Sommer, ha iniziato a riflettere su come gestire la situazione tra i pali. Sommer, infatti, è nel mirino del Galatasaray, che non ha mollato la presa nonostante la sua elevata richiesta salariale di 7-8 milioni di euro. Se la trattativa dovesse decollare, Martinez, che è stato pagato circa 14 milioni di euro e si è rivelato un valido secondo portiere durante l’assenza di Sommer, potrebbe finalmente avere la sua chance da titolare. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Josep Martinez come primo portiere? L’Inter pensa ad una promozione del portiere spagnolo! La situazione

Alla sua prima stagione con l’Inter, Josep Martinez ha chiuso con 10 presenze e 6 clean sheet. ? Direi che con una partenza eventuale di Yann Sommer, l'Inter ha in dovere di promuovere questo portiere. Fiducia! ? Vai su Facebook

Secondo @CorSport l'Inter ha giĂ pianificato di schierare Josep Martinez come portiere titolare nel caso in cui Sommer dovesse andarsene. Vai su X

