Maria trovata morta in casa dopo 17 anni l’incredibile scoperta | C’è un indagato

Dopo 17 anni di silenzio e incertezze, è stato riaperto il caso di Maria Pellegrini, la maestra in pensione trovata morta soffocata nella sua abitazione di Casalserugo, in provincia di Padova, nel dicembre del 2008. All’epoca il caso finì senza colpevoli, sospeso tra ipotesi e archiviazioni. Oggi, grazie ai progressi della tecnologia forense, l’inchiesta è stata riaccesa e ha portato all’iscrizione nel registro degli indagati di un 47enne di origini albanesi, attualmente detenuto per un altro reato. L’uomo è stato identificato attraverso l’ analisi del DNA: un campione biologico risalente all’epoca del delitto, prelevato da un nastro adesivo usato per fissare un sacchetto di plastica attorno al volto della vittima, è stato riesaminato con metodi piĂą avanzati rispetto a quelli disponibili nel 2008. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it