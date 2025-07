James Bond 007 Denis Villeneuve e i dettagli dell' ingaggio del regista

Il mondo di James Bond si prepara a una rivoluzione sotto la guida di Denis Villeneuve, il regista incaricato del prossimo capitolo della saga. Nonostante il suo fitto calendario con Dune: Messiah, Puck News svela i dettagli dell’accordo che segnerà un nuovo capitolo produttivo: Villeneuve avrà carte parzialmente in mano, ma con precise linee guida. Scopriamo insieme come si evolverà questa affascinante collaborazione tra il celebre regista e l’iconica 007.

Mentre Denis Villeneuve è impegnatissimo con Dune: Messiah (anzi Dune Parte Tre), Puck News ha rivelato i dettagli del suo ingaggio come regista del prossimo 007. Non avrà proprio carta bianca. Ecco come si procederà . 🔗 Leggi su Comingsoon.it