Milano viale Fulvio Testi | due fratelli rapinati alla fermata del tram Uno è in gravi condizioni

Una notte drammatica a Milano, lungo Viale Fulvio Testi, dove due fratelli sono stati brutalmente aggrediti e rapinati alla fermata del tram. L'episodio ha lasciato uno dei due in condizioni critiche, mentre il più giovane lotta tra la vita e la morte in ospedale. Un grave episodio che riaccende il timore per la sicurezza urbana e la necessità di interventi immediati. La città guarda con preoccupazione a questo episodio di violenza.

Due fratelli sono stati aggrediti e rapinati nella notte da tre nordafricani. Il più giovane è ricoverato in prognosi riservata.

Due fratelli aspettano il tram a Milano e vengono rapinati: accoltellato uno dei due, è grave - Una tranquilla serata milanese si è trasformata in un dramma: due fratelli, aspettando il tram a viale Fulvio Testi, sono stati brutalmente aggrediti e uno di loro, gravemente ferito, lotta tra la vita e la morte.

