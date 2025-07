Trump ha minacciato di bombardare Mosca se Putin avesse attaccato l’Ucraina | l’audio inedito

Una rivelazione sorprendente emerge da un audio inedito: Donald Trump avrebbe minacciato di bombardare Mosca se Putin avesse attaccato l'Ucraina. Questa confessione, fatta durante un evento di raccolta fondi nel 2024 e diffusa dalla CNN, getta nuova luce sulle strategie e i retroscena delle alte sfere internazionali. Ma cosa significa davvero questa minaccia per le relazioni tra Stati Uniti e Russia? Scopriamolo insieme.

(Adnkronos) – Donald Trump avrebbe cercato di dissuadere il presidente russo Vladimir Putin dall’attaccare l’Ucraina minacciando di “bombardare a morte Mosca” per rappresaglia. E’ quanto ha raccontato lo stesso presidente Usa durante una raccolta fondi nel 2024, secondo un audio inedito fornito alla Cnn. A Putin ho detto: “Se entrate in Ucraina, bombarderò Mosca. Non . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Trump ha minacciato di bombardare Mosca se Putin avesse attaccato l’Ucraina: l’audio inedito

Putin sta dicendo «un sacco di stronzate» sull'Ucraina: lo ha detto Donald Trump rispondendo ai reporter durante una riunione di governo. Nell'occasione il tycoon ha ribadito di «non essere contento» del capo del Cremlino, spiegando che sta valutando di im

Da quando Trump si è insediato alla Casa Bianca, sono quintuplicati i bombardamenti russi contro la popolazione ucraina. Putin sa di poter fare quello che vuole, mentre il presidente degli Stati Uniti telefona e cambia idea nello Studio Ovale.

