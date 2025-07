Tre nordafricani tentano di rapinare un 32enne | lui reagisce e viene accoltellato alla schiena

Una notte di paura a Milano: tre uomini nordafricani hanno tentato di rapinare un 32enne, che, reagendo con coraggio, è stato ferito gravemente alla schiena. L'episodio si è consumato nei pressi di viale Fulvio Testi, lasciando la città sotto shock. La dinamica mostra come il valore e la prontezza di una vittima possano fare la differenza, ma anche il prezzo che si paga in momenti di grande tensione.

Un'aggressione violenta, consumatasi nella notte tra le strade di Milano, ha lasciato un giovane uomo gravemente ferito. Erano quasi l'una di notte quando un 32enne italiano è stato accoltellato alla schiena in fondo a viale Fulvio Testi, durante un tentativo di rapina avvenuto nei pressi di una fermata del tram. Il gesto è arrivato a seguito della reazione della vittima, che avrebbe cercato di opporsi al furto del proprio borsello. La dinamica dell'aggressione. Secondo quanto ricostruito dai primi accertamenti, l'uomo si trovava in compagnia del fratello quando, all'altezza dell'incrocio con via Chiese, entrambi sono stati avvicinati da tre giovani.

