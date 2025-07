Sinner è abbonato ai contrattempi fisici | dal 2022 ne ha avuti 14 saltando anche Roma e le Olimpiadi Libero

Il tennis è lo sport del diavolo ma, aggiungiamo, anche di sfide imprevedibili e recuperi incredibili. Jannik Sinner, abbonato ai contrattempi fisici dal 2022 con 14 infortuni all’attivo, si prepara a un’altra battaglia a Wimbledon contro Ben Shelton. Tra condizioni non ottimali e un percorso segnato da ostacoli, il suo coraggio e la sua resilienza potrebbero ancora scrivere una vittoria memorabile. La partita di oggi promette emozioni intense ed è tutta da vivere.

Jannik Sinner oggi dovrebbe affrontare Ben Shelton ai quarti di Wimbledon, dopo aver superato il turno contro Dimitrov a causa del ritiro dell’ungherese per infortunio. “Dovrebbe affrontare” perché anche le condizioni del numero uno al mondo non sono delle migliori. E non è la prima volta che si fa male in occasioni importanti. Sinner dal 2022 ha subito 14 infortuni. Libero scrive: Il tennis è lo sport del diavolo ma, aggiungiamo, anche di coloro che hanno meno infortuni, patiscono pochi guai fisici, in altre parole hanno fortuna. Nel senso che la sorte aiuta gli audaci ma se questi audaci, a loro volta, vanno incontro a piccoli-grandi guai, c’è un limite a tutto e si può accendere una lampadina rossa nella mente di un campionissimo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Sinner è abbonato ai contrattempi fisici: dal 2022 ne ha avuti 14, saltando anche Roma e le Olimpiadi (Libero)

