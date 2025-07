Andrea Russo morto risucchiato dal motore di un aereo | si indaga sulla sicurezza

Una tragedia che scuote tutti noi: Andrea Russo, 35 anni, ha perso la vita in un gesto estremo all'aeroporto di Orio al Serio, suscitando domande sulla sicurezza e sulla tutela delle aree aeroportuali. È fondamentale indagare a fondo su quanto accaduto, per evitare che simili episodi si ripetano e garantire l'incolumità di tutti.

Un gesto estremo sotto gli occhi di tutti. Andrea Russo, 35 anni, originario di Calcinate, è morto in modo drammatico all'aeroporto di Orio al Serio, dopo essersi introdotto nell'area riservata dello scalo e essersi lanciato volontariamente nel motore sinistro di un Airbus A319 della compagnia Volotea, pronto al decollo con 154 passeggeri a bordo. Un gesto volontario, come confermato da più testimoni oculari, che ha lasciato sotto shock operatori aeroportuali, viaggiatori e forze dell'ordine. La vicenda ha sollevato gravi interrogativi sui protocolli di sicurezza in uno degli aeroporti più trafficati d'Italia.

