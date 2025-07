Osimhen-Galatasaray intesa tra i club | ora si lavora sui dettagli finali

Il trasferimento di Victor Osimhen al Galatasaray sta prendendo forma: dopo l’accordo tra i club, ora si concentrano sui dettagli finali per rendere questa operazione ufficiale. Un’affare che potrebbe rivoluzionare il mercato estivo e regalare grandi emozioni ai tifosi. La trattativa è in pieno movimento, e presto potremmo assistere a un nuovo capitolo della carriera dell’attaccante nigeriano. Restate sintonizzati, perché gli sviluppi sono imminenti.

Osimhen glissa: «I tifosi del Galatasaray mi stanno dimostrando un amore irresistibile. Futuro? Solo in quel momento prenderò una decisione con il club» - Victor Osimhen parla del suo futuro con cautela, sottolineando l'affetto dei tifosi del Galatasaray. Dopo la finale di Coppa di Turchia, l'attaccante rivela che prenderà una decisione definitiva sul suo destino solo in un secondo momento, accendendo l'interesse dei club, tra cui la Juventus.

Offerta da 60 milioni per Osimhen, il Napoli dice no; Il Galatasaray affonda il colpo per Osimhen: offerti 75 milioni al Napoli, ma in cinque rate; Napoli, Osimhen ha scelto: vuole il Galatasaray, manca l'accordo tra i due club. In stand-by l'arrivo del nuov.

