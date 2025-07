Io nel seminterrato dei Poggi Garlasco Andrea Sempio se lo lascia sfuggire in diretta

Nel cuore di Garlasco, il mistero del delitto di Chiara Poggi torna a scuotere le coscienze, questa volta attraverso la voce di Andrea Sempio, amico di famiglia e testimone involontario dei fatti. Mentre la cronaca si infittisce tra dubbi e rivelazioni sorprendenti, Sempio decide di raccontare la sua veritĂ in diretta, aprendo un nuovo capitolo di una storia che ancora non smette di affascinare e inquietare. Una storia che non conosce pace, con Sempio che...

Delitto di Chiara Poggi, diciotto anni dopo: la cronaca si fa pop tra dubbi, dichiarazioni e nuovi dettagli che tengono ancora tutti col fiato sospeso. La scena questa volta si sposta sul protagonista meno atteso: Andrea Sempio, amico di Marco Poggi e presenza abituale nella villetta di Garlasco, decide di raccontare la sua veritĂ proprio mentre l'incidente probatorio torna al centro del dibattito. Una storia che non conosce pace, con Sempio che per la prima volta rompe il silenzio mediatico in un'intervista a "Pomeriggio 5". Il suo legame con la famiglia Poggi è forte e non nasconde nulla: "Io frequentavo quella casa, ci andavo con Marco, anche pochi giorni prima del delitto".

Garlasco, perquisizioni a casa Sempio alla luce dei tabulati telefonici di casa Poggi - A Garlasco, le forze dell'ordine hanno eseguito perquisizioni nella casa di Sempio, sulla base dei tabulati telefonici relativi a Chiara Poggi.

