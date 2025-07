Crollo ristorante Terracina morte Mara Severin | si indaga per omicidio colposo

Un tragico incidente scuote Terracina: il crollo del soffitto nel ristorante stellato “Essenza” ha causato la morte della sommelier Mara Severin. Le indagini della Procura di Latina puntano a chiarire le cause di questa drammatica perdita, concentrandosi sui lavori di ristrutturazione effettuati sei mesi prima. La comunità si chiede come siano potute avvenire tali omissioni, mentre si attende con ansia una verità che possa portare giustizia.

L’inchiesta avviata dalla Procura di Latina dopo il crollo del soffitto del ristorante stellato “Essenza” di Terracina che è costato la vita alla sommelier Mara Severin mira a far chiarezza sui lavori di ristrutturazione effettuati sei mesi fa. Il locale, insignito di una stella Michelin, aveva subito a gennaio 2025 interventi di manutenzione sia all’interno che all’esterno, come confermato dalla direzione. Il pubblico ministero procede per omicidio colposo e lesioni gravissime e si prepara a interrogare anche il titolare, lo chef Simone Nardoni. Tra le possibili cause del cedimento non viene escluso nemmeno il forte vento che l'altroieri ha sferzato la costa laziale. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Crollo ristorante Terracina, morte Mara Severin: si indaga per omicidio colposo

In questa notizia si parla di: crollo - ristorante - terracina - mara

Esplosione e crollo a via Foria, A Figlia d''o Marenaro: "Danni gravi ai nuovi locali del nostro ristorante" - Un'epica esplosione scuote il cuore di via Foria a Figlia d'o Marenaro, provocando danni ingenti ai nostri nuovi locali e sconvolgendo l'intera comunità.

Terracina, Mara Severin morta in crollo ristorante: si indaga per omicidio colposo Vai su X

“Proviamo grande dispiacere per le persone coinvolte ieri sera nel crollo del solaio in un ristorante di Terracina. In particolare, siamo vicini ai familiari di Mara Severin, la giovane dipendente del locale, deceduta nel crollo mentre lavorava. Ai feriti auguriamo u Vai su Facebook

Terracina, crolla il tetto di un ristorante stellato: muore la sommelier 31enne Mara Severin; Crollo ristorante Terracina, morte Mara Severin: si indaga per omicidio colposo; Crollo in un ristorante stellato a Terracina: muore la sommelier. Indagini sulla ristrutturazione.

È stata aperta un’indagine per omicidio colposo per la morte di una persona nel crollo del soffitto di un ristorante a Terracina - La procura di Latina ha aperto un’indagine per omicidio colposo e lesioni gravissime a carico di ignoti per la morte di una donna in un ristorante di Terracina. Scrive ilpost.it

Terracina, crollo nel ristorante stellato. La sommelier morta per salvare i clienti - Mara Severin, 31 anni, sommelier del ristorante stellato Essenza di Terracina, è stata la vera eroina della tragica serata del 7 luglio, q ... Segnala quotidiano.net