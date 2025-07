Ascolti tv martedì 8 luglio | chi ha vinto tra Un duca all'improvviso e Fluminense-Chelsea del Mondiale per Club

Martedì 8 luglio è stato un vero fuoco di fila di emozioni televisive: da un lato, il fascino del Mondiale per Club con Fluminense e Chelsea, dall’altro, il raffinato intrigo del film “Un duca all’improvviso” su Rai1. Ma chi ha conquistato il pubblico tra queste due proposte avvincenti? Scopriamo insieme gli ascolti Tv della serata e i vincitori di questa sfida televisiva. Continua a leggere per tutti i dettagli.

Gli ascolti Tv di martedì 8 luglio. Su Canale 5, in onda il Mondiale per Club che ha visto sfidarsi Fluminense-Chelsea. Rai1 ha trasmesso il film Un duca all'improvviso, ecco tutti i dati Auditel della serata. 🔗 Leggi su Fanpage.it