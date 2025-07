Il Mattino | Osimhen l’offerta è arrivata | il Napoli verso l’addio E punta forte su Darwin Núñez

Il Napoli si prepara a dire addio a Victor Osimhen, il cui trasferimento in Turchia sembra ormai imminente. Con l'offerta di 75 milioni arrivata a Milano, il club turco si fa sotto, mentre il Napoli punta con decisione su Darwin Núñez per rinforzare l'attacco. Una corsa contro il tempo che potrebbe rivoluzionare il futuro azzurro e aprire nuovi scenari di mercato. La sfida è appena iniziata.

"> Corsa contro il tempo per chiudere il trasferimento di Victor Osimhen in Turchia prima della scadenza della clausola da 75 milioni. Secondo quanto riportato da Il Mattino di Napoli in un articolo firmato da Gennaro Arpaia, nella serata di ieri è arrivata a Milano una delegazione del club turco pronta a coprire per intero la clausola. Nessuno sconto, come richiesto dal Napoli. Il club azzurro ha ora chiesto garanzie bancarie prima di dare il via libera all’operazione, ma l’accordo con il giocatore – 16 milioni in quattro anni – è giĂ definito. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Il Mattino: “Osimhen, l’offerta è arrivata: il Napoli verso l’addio. E punta forte su Darwin Núñez”

In questa notizia si parla di: napoli - mattino - osimhen - arrivata

Osimhen Juventus (Il Mattino): ha già scelto i bianconeri! L’attaccante non vuole ostacoli da parte del Napoli. Cosa filtra sulla trattativa tra i club - Victor Osimhen ha già preso una decisione riguardo al suo futuro: secondo Il Mattino, l'attaccante nigeriano avrebbe scelto la Juventus per la prossima stagione.

IL MATTINO - Napoli-Galatasaray, è arrivata l'offerta giusta per Osimhen, la situazione https://ift.tt/5w2jbNr Vai su X

Questione di cifre, offerte e richieste. Tutto fa mercato: il Napoli ha in mano l’offerta giusta per Victor Osimhen, che è arrivata nella serata di ieri. I turchi sono sbarcati a Milano per chiudere l’affare prima della scadenza della clausola da 75 milioni presente nel c Vai su Facebook

IL MATTINO - Napoli-Galatasaray, è arrivata l'offerta giusta per Osimhen, la situazione; Calciomercato Napoli, Osimhen al Galatasaray: c'è l'offerta giusta. Darwin Nunez può sostituirlo in azzurro; Calciomercato Napoli, Osimhen al Galatasaray: c'è l'offerta giusta. Darwin Nunez può sostituirlo in azzurro.

IL MATTINO - Osimhen, dal Galatasaray è arrivata l'offerta giusta al Napoli - L'obiettivo del dirigente dei partenopei è quello di chiudere diversi affari sia in entrata che in uscita magari prima dell'iniz ... Scrive msn.com

Il Napoli ha in mano l'offerta giusta per Osimhen, è arrivata nella serata di ieri! - Il Napoli ha in mano l'offerta giusta per Victor Osimhen, che è arrivata nella serata di ieri come scrive Il Mattino. Come scrive msn.com