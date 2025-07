‘In to Reveal’ da Caserta a Pietrasanta | grande successo per l’Arb Dance Company

Un emozionante viaggio tra arte e movimento ha coronato il Dap Festival di Pietrasanta, con la straordinaria performance dell’Arb Dance Company di Caserta. Sotto la direzione di Annamaria Di Maio, la compagnia ha conquistato il pubblico con “In To Reveal”, una creazione del talentuoso Francesco Annarumma. Un successo che dimostra come la danza contemporanea possa superare ogni confine e lasciare un’impronta indelebile. La scena è pronta a stupire ancora.

È stato un grande successo per l' Arb Dance Company, diretta da Annamaria Di Maio, la partecipazione al Dap Festival di Pietrasanta, la prestigiosa rassegna internazionale di danza contemporanea e arti visive. La compagnia casertana è andata in scena con lo spettacolo "In To Reveal", con la coreografia del maestro Francesco Annarumma. Sul palco si sono esibiti i danzatori Chiara Bacci (guest artist, nota per la sua partecipazione al talent "Amici"), Monica Cristiano, Raffaele Iorio, Monia L'Abbate, Carmine Olivazzi e Antonio Gabriele Topo, insieme con i giovanissimi talenti Mathias Castellano e Fiorentino Cardillo, provenienti dal Ballet Studio di Giugliano.

