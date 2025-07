Piantedosi respinto dalla Libia l’opposizione attacca il governo | Ministero sapeva tutto

La recente espulsione diplomatica di Matteo Piantedosi da Tripoli segna un capitolo senza precedenti nelle relazioni tra Italia e Libia. Un gesto che ha scosso gli equilibri diplomatici e riacceso il dibattito sul ruolo dell’Italia nel Mediterraneo. Ma cosa si nasconde dietro questa crisi improvvisa? La verità potrebbe essere più intricata di quanto sembri, e il futuro del nostro paese in Libia dipende da scelte decisive e strategiche.

Chiesto dalla Libia di non recarsi nel Paese, il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi è stato di fatto espulso diplomaticamente da Tripoli. Un gesto senza precedenti, che ha aperto una crepa profonda nei rapporti tra il governo italiano e le autorità libiche, e ha riportato al centro dell'agenda politica il controverso caso del generale Najeem Osama Almasri Habish. La mancata accoglienza del ministro da parte delle autorità libiche, formalmente motivata da "questioni interne", viene letta da più parti come una risposta politica all'irritazione generata dal trattamento del caso Almasri da parte dell'Italia.

