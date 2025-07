Inchiesta Almasri le nuove carte | Il ministero sapeva da subito e impose il silenzio

L’indagine sulle nuove carte di Almasri svela un coinvolgimento diretto delle alte sfere istituzionali, con il ministero che avrebbe saputo fin da subito e imposto il silenzio. Il Tribunale dei Ministri di Roma ha ufficialmente chiuso il caso, aprendo scenari inquietanti su responsabilità e omissioni. È un passaggio cruciale che potrebbe cambiare il corso della giustizia italiana e internazionale, lasciando aperti molti interrogativi sul futuro politico del nostro paese.

Il Tribunale dei Ministri di Roma ha ufficialmente chiuso l'indagine sulla mancata consegna del generale libico Najeem Osama Almasri alla Corte Penale Internazionale, con un provvedimento che potrebbe portare all'archiviazione o alla richiesta di rinvio a giudizio per alcuni membri del governo, tra cui la premier Giorgia Meloni, il sottosegretario Alfredo Mantovano, il ministro della Giustizia Carlo Nordio e il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, accusati di favoreggiamento, peculato e, nel caso di Nordio, anche omissione di atti d'ufficio. Le carte al centro dell'inchiesta rivelano che la capo di gabinetto di Nordio, Giusi Bartolozzi, era al corrente da subito della vicenda e aveva ordinato ai suoi collaboratori di non lasciare tracce documentali: " niente mail né documenti protocollati " e ricorso esclusivo a Signal, l'app criptata, per garantire riservatezza alle comunicazioni.