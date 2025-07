Scavavo a mani nude urlavo il suo nome Mara travolta dal crollo lo chef che l’ha vista morire così

Oggi, il ricordo di Mara Severin e delle vite spezzate continua a vivere nel cuore della comunità, mentre si cerca di fare luce sulle cause di questa tragedia improvvisa. Un dramma che ha sconvolto Terracina e lasciato un vuoto incolmabile, ricordando quanto fragile possa essere la vita e l'importanza di preservare la sicurezza nei luoghi di lavoro.

È stato un attimo. Un boato improvviso, poi il soffitto che crolla e la sala del ristorante stellato Essenza di Terracina si trasforma in una trappola di macerie, urla e polvere. A perdere la vita è Mara Severin, 31 anni, sommelier di talento, colonna portante del locale. Feriti anche diversi clienti e membri dello staff, tre in condizioni gravi. In pochi secondi, il cuore di uno dei ristoranti più amati del Lazio è stato annientato. Oggi, il ristorante è sotto sequestro, la Procura di Latina indaga per omicidio colposo e lesioni gravissime. Ma il dramma vero si legge negli occhi e nelle parole di chi, in quel ristorante, ha messo tutto: lo chef patron Simone Nardoni. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Scavavo a mani nude, urlavo il suo nome”. Mara travolta dal crollo, lo chef che l’ha vista morire così

