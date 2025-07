Il governo Meloni supera il suo per durata Conte stizzito | Ossessionati da me

Giorgia Meloni conquista un primato storico, superando Giuseppe Conte e diventando l’undicesimo presidente del Consiglio più longevo nella storia italiana, con 989 giorni di leadership. Un risultato simbolico che testimonia la sua crescente stabilità in un contesto politico spesso volatile. Ma cosa riserva il futuro? Scopriamolo insieme e analizziamo le implicazioni di questo traguardo per il panorama politico italiano.

Con 989 giorni consecutivi alla guida del governo, Giorgia Meloni ha superato Giuseppe Conte, fermo a 988, diventando così l’undicesimo presidente del Consiglio più longevo nella storia della Repubblica Italiana. Un traguardo che ha un valore più simbolico che operativo, ma che segna comunque un punto fermo in un panorama politico tradizionalmente instabile come quello italiano. Leggi anche: “Meloni premio Nobel”: la proposta che fa discutere A certificare il sorpasso è stato YouTrend, che ha evidenziato il dato attraverso un post molto condiviso sui social. La notizia è stata prontamente celebrata da Fratelli d’Italia, che ha voluto sottolineare con enfasi la “ serietà e lungimiranza ” della premier rispetto al predecessore grillino. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Il governo Meloni supera il suo per durata, Conte stizzito: “Ossessionati da me”

