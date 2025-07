Call of Duty | WWII ritirato dal Microsoft Store Veniva usato da hacker per colpire gli utenti

Un'ombra si è abbattuta su Call of Duty WWII: la vulnerabilità scoperta nel Microsoft Store ha esposto i fan a gravi rischi di attacchi da remoto. Per tutelare la sicurezza dei giocatori, Activision ha deciso di ritirare il titolo da Game Pass e dal negozio PC. La sicurezza prima di tutto, ma cosa riserva il futuro per gli appassionati di questo celebre franchise? Continua a leggere per scoprire gli aggiornamenti più recenti.

Una vulnerabilità nella versione Microsoft Store ha esposto i giocatori a rischi di attacchi da remoto, costringendo Activision a ritirare il titolo da Game Pass e dal negozio per PC. 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - Call of Duty: WWII ritirato dal Microsoft Store. Veniva usato da hacker per colpire gli utenti

In questa notizia si parla di: microsoft - store - call - duty

Microsoft accusa Apple per i ritardi nel lancio dello store mobile Xbox - Microsoft accusa Apple di aver ritardato il lancio dello store mobile Xbox, previsto originariamente per luglio 2024.

Microsoft svela i giochi di giugno in arrivo su #GamePass: ci sono tre capitoli di Warcraft, Rematch, Call of Duty: World War II e tanto altro. Vai su Facebook

RCE in Call of Duty: WW2 tramite Game Pass su PC Link all'articolo : https://redhotcyber.com/post/rce-in-call-of-duty-ww2-tramite-game-pass-su-pc/… #redhotcyber #hacking #cti #ai #online #it #cybercrime #cybersecurity Vai su X

Call of Duty: WWII ritirato dal Microsoft Store. Veniva usato da hacker per colpire gli utenti; Call of Duty: WWII (Microsoft Store) è stato messo offline a causa di un grosso problema; COD WW2 è offline pochi giorni dopo l'arrivo su PC Game Pass: che succede?.

Call of Duty title pulled from Microsoft Store after hackers exploit game to hijack PCs - WWII has been removed from the Microsoft Store after reports surfaced that hackers were exploiting a serious security flaw to remotely take control of players' PCs during online matches. Segnala msn.com

Call of Duty, un capitolo amato dai fan sbarca sul Microsoft Store: è in arrivo su Xbox Game Pass? - MSN - Proprio in queste ore Call of Duty: Black Ops 2 è stato aggiunto su Microsoft Store per PC, alimentando in questo modo le aspettative di un possibile del gioco su Xbox Game Pass. msn.com scrive