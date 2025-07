Nico Gonzalez Juventus la cessione è un’opzione | può essere inserito come contropartita per… Lo scenario sul mercato bianconero

Nico Gonzalez potrebbe presto cambiare maglia, con la Juventus pronta a valutare la cessione come contropartita nel mercato. L’attenzione dei bianconeri si concentra anche su rinforzi difensivi, con Leonardo Balerdi del Marsiglia in cima alla lista. Tuttavia, l’alta richiesta economica del club francese rappresenta una sfida significativa. La strategia della Juve si sta delineando: sarà Nico un tassello chiave o un’occasione da sfruttare nel mercato?

Nico Gonzalez Juventus, la cessione è un’opzione: l’argentino può essere inserito come contropartita per. Lo scenario sul mercato bianconero. Il calciomercato Juve  sta preparando un colpo per rinforzare la propria difesa e il nome di Leonardo Balerdi  del Marsiglia  continua a rimanere in cima alla lista. Tuttavia, la richiesta economica del club francese per il difensore argentino è elevata: si parla di una cifra tra i 35 e i 40 milioni di euro. Come riportato da Corriere dello Sport, la Juve  sta pensando di abbattere il costo di questa operazione includendo Nico Gonzalez  come contropartita. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com