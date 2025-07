Bologna scatta il piano per il dopo Ndoye | nel mirino van Bommel e Wimmer

Il Bologna si prepara a rinnovarsi con grande anticipo, puntando su nomi di peso come van Bommel e Wimmer per rafforzare la propria rosa e affrontare al meglio le sfide future. La strategia è chiara: anticipare le mosse del mercato per garantire stabilità e competitività . Con questa mossa audace, il club dimostra di voler scrivere un nuovo capitolo di successo. La crescita del Bologna passa anche da scelte coraggiose e visionarie.

Bologna: aggredisce la ex compagna, scatta il braccialetto elettronico - A Valasamoggia, in provincia di Bologna, si segnala un nuovo caso di violenza sulle donne. I carabinieri di Bazzano hanno notificato un provvedimento che vieta all'aggressore di avvicinarsi all'ex compagna, con l'applicazione del braccialetto elettronico.

Il Bologna rifà la storia; Ventura: Il Napoli non può più permettersi di fare un primo tempo come quello di Monza, ha un’occasione irripetibile; Udinese in campo in vista del Napoli: il report dell'allenamento.

GAZZETTA - Napoli-Ndoye, piano B alternativo in caso di rialzo del Bologna, le ultime - La Gazzetta dello Sport scrive di un possibile piano B preso in considerazione dal Napoli per l'affare Dan Ndoye, esterno svizzero del Bologna. Riporta napolimagazine.com

Calciomercato Bologna, Ndoye dice addio ai rossoblu? Arriva una mossa a sorpresa da parte di quella big - Un sospiro di sollievo per la squadra rossoblu Il nome di Dan Ndoye continua a tenere banco nel calciomercato Bologna, ma l'affar ...