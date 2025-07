Campo sportivo nel mirino dei vandali | indignazione a Mercogliano

giovani e della comunità si è trasformata in un luogo di vandalismo e degrado. È fondamentale che tutti si uniscano per difendere e valorizzare il nostro patrimonio sportivo, affinché possa tornare a essere un punto di riferimento positivo e sicuro per i nostri ragazzi e le future generazioni.

Tempo di lettura: 2 minuti Un grave episodio di vandalismo ha colpito il campo sportivo comunale di Mercogliano. Ignoti hanno danneggiato gli spogliatoi della struttura, provocando ingenti danni: vetri infranti, arredi distrutti e impianti fuori uso. Un gesto definito “vile e ingiustificabile” dal sindaco Vittorio D’Alessio, che ha espresso indignazione e rammarico per l’accaduto. “Quella che dovrebbe essere una struttura al servizio dei nostri giovani e delle associazioni sportive – ha dichiarato il primo cittadino – è stata oggetto di atti vandalici inaccettabili. È un’offesa all’intera comunità”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Campo sportivo nel mirino dei vandali: indignazione a Mercogliano

In questa notizia si parla di: campo - sportivo - indignazione - mercogliano

Al via la riqualificazione dello storico campo sportivo "La Piana" di Misterbianco - È ufficialmente partita la riqualificazione del campo sportivo "Toruccio La Piana" a Misterbianco. Oggi si è svolta la visita al cantiere, con la partecipazione del sindaco Marco Corsaro e dell'Amministrazione comunale, che hanno verificato il progresso dei lavori di rigenerazione dell'importante impianto sportivo situato in località Serra.

Campo sportivo nel mirino dei vandali: indignazione a Mercogliano.

Campo sportivo Belletti, nuovo look a Porto Sant'Elpidio: un milione per il manto in sintetico - MSN - «È iniziato il montaggio del nuovo manto in erba sintetica al campo sportivo di Marina Picena – dice il sindaco Massimiliano ... Scrive msn.com

Campo sportivo Montagna, presto prenotazioni e pagamenti con lo smartphone - MSN - Montagna”, uno degli impianti sportivi più frequentati della città. Come scrive msn.com