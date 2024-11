Lapresse.it - Alluvione Spagna, la linea ferroviaria di Valencia distrutta: le immagini dal drone

Gli operai di, in, hanno iniziato i lavori di riparazione delle linee ferroviarie dopo le terribili inondazioni che hanno trasportato sui binari cumuli di auto e detriti.Uno dei tratti più colpiti è stato quello locale che attraversa il quartiere Sedavi di, vicino alla stazione di Alfafar-Benetússer. L’operatore ferroviario iberico RENFE non ha fornito una data per il completamento delle riparazioni.La città spagnola sta subendo forti disagi a causa della chiusura di questo collegamento vitale.