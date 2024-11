Quotidiano.net - “The Jackal“. Torna il killer elegante e spietato

Leggi l'articolo completo su Quotidiano.net

Per colpire un bersaglio a 3.815 metri di distanza occorrono un’arma speciale e una mira infallibile. Soltanto uno può riuscirci: lo Sciacallo. Preciso, meticoloso,, porta a termine la sua missione e quando il committente decide di non pagarlo, non la prende per niente bene. Vuole vendicarsi ma deve fare i conti con una agguerritissima agente dei Servizi segreti britannici, Bianca, decisa a tutto pur di scovare e togliere dalla circolazione il pericoloso sicario. Inizia così un’adrenalinica caccia all’uomo in giro per l’Europa. The day of theè una serie in dieci episodi disponibile da oggi su Sky e in streaming su Now, un thriller che rivisita e attualizza il romanzo del 1971 di Frederick Forsyth, Il giorno dello sciacallo, e l’omonimo film che ne fu tratto due anni dopo da Fred Zinnemann, con Edward Fox.