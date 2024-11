Gaeta.it - Sciopero dei trasporti in Calabria: uccisi i servizi pubblici per 24 ore

Facebook WhatsAppTwitter In, il Venerdì Nero ha colpito le città a causa di unonazionale nel settore del trasporto pubblico locale. Partito questa mattina alle 5.30, l’adesione da parte dei lavoratori ha raggiunto percentuali elevate, sopra il 90%, creando significativi disagi per i pendolari e per chi utilizza i. Le aziende di trasporto pubblico a livello locale hanno confermato una riduzione quasi totale dei.Adesione allonelle principali cittàA Catanzaro, l’Azienda Mobilità Catanzaro ha registrato un’adesione quasi totale allo, con i pochissimi autobus rimasti attivi che hanno iniziato a flagrare la scritta “Fuorio” ancora prima delle 9 del mattino. Anche in altre città, come Reggioe Cosenza, la situazione non è stata molto diversa.