Quotidiano.net - Sciopero dei mezzi dell’8 novembre a Roma: la situazione e i servizi assicurati

Leggi l'articolo completo su Quotidiano.net

, 82024 – Venerdì nero dei trasporti anche a, dove l’Atac ha aderito allonazionale senza fasce di garanzia, il primo dal 2005. Sarannosolo alcuniessenziali (una parte delo di metropolitana e i collegamenti tra la periferia e le stazioni metro sulle direttrici principali e alle linee che servono i poli ospedalieri e l’aeroporto di Ciampino) dall’inizio delo diurno fino alle 8.30 e dalle 17 alle 20. Orari, da Milano a: quali sono i (pochi)garantiti L’ultimo aggiornamento, risalente alle 5.30, riportava che le linee A e B della metro sono attive, mentre sono chiuse la B1 Bologna-Ionio e la C Termini-Centocelle. L’astensione dal lavoro senza fasce di garanzia è previsto quando, come in questo caso, i lavoratori chiedono il rinnovo del contratto nazionale.