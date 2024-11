Quindicenne suicida a Enna disposto il sequestro della salma La mamma | Non si è uccisa

Leggi l'articolo completo su Open.online

Continuano le indagini sulla morte, trovata impiccata a un albero martedì 6 novembre a Piazza Armerina, piccolo centro in provincia di, in Sicilia. Il caso è passato oggi alla Procura dei minori di Caltanissetta. Circostanza, questa, che fa dedurre che si indaghi su minorenni. Lagiovane era stata ridata ai famigliari dopo il nulla ostaProcura di, ma i magistrati dei minori ne hannoilper ulteriori accertamenti. Non è escluso, scrive l’Ansa, che venga disposta l’autopsia. Si tratta di una mossa a sorpresa da parte dei giudici, che si è verificata quando la famiglia aveva fissato già la data dei funerali previsti per domani. Sul cadavere nei giorni scorsi erano stati eseguiti esami tossicologici. La pista che seguono gli inquirenti, in parte confermata anche dai parenti dell’adolescente, ruota attorno all’ipotesi di revenge porn.