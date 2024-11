Oasport.it - Puppo sulle ATP Finals: “Avrei voluto Alcaraz nel girone di Sinner. L’italiano mi sembra più sereno”

Saranno Daniil Medvedev, Taylor Fritz e Alex de Minaur gli avversari di Janniknella fase a gironi delle ATPdi Torino. Si profila dunque all’orizzonte una probabile semifinale contro Alexander Zverev o Carlos, i grandi favoriti per occupare le prime due posizioni nell’altro raggruppamento. Peccato per la pesante sconfitta contro Qinwen Zheng di Jasmine Paolini, eliminata dal torneo di singolare delle WTAa Riad. Di questo e di molto altro si è discusso nell’appuntamento giornaliero di TennisMania, trasmissione condotta da Darioe visibile sul canale Youtube di OA Sport, con ospiti Massimiliano Ambesi e Guido Monaco.“non ha pescato la parte di tabellone di, perché è così che bisogna dirlo e non alla rovescia. Iopreferito che ci fosse lo spagnolo neldi Jannik, proprio per vedere questa partita.