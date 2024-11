Gqitalia.it - Perché il pickleball potrebbe diventare il nuovo padel

Dopo il boom negli Stati Uniti, anche in Italia sbarca il. La domanda viene spontanea: ne avevamo davvero bisogno? Non bastavano il tennis, che ha acquistato in popolarità e praticanti dopo le geste straordinarie di Sinner, o il paddle, diventato ormai popolarissimo? Vi spieghiamola risposta alla domandaessere affermativa.Nata negli anni '60 negli States, oggi conta oltre 5 milioni di praticanti e la crescita non si arresta. Da noi la disciplina parente del tennis sta iniziando a farsi largo, con strutture che stanno predisponendo spazi anche per questa disciplina. Una di queste è l'Aspria Harbour Club di Milano, club molto cool e attento alle novità, che ha colto l'occasione per arricchire la propria offerta di sport proprio con un corso di