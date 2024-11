Iltempo.it - Pascale gela Gruber: "La sinistra cosa fa?", la bordata a Schlein e compagni

A commentare l'elezione a presidente degli Stati Uniti nello studio di Otto e mezzo, su La7, c'è Francesca. "Mi spiace quando vengono fatti paragoni tra Trump e Berlusconi. Trump è un illiberale, Berlusconi era un liberale. Sono lontani anni luce", afferma l'ex fidanzata del Cavaliere, oggi attivista dei diritti Lgbtq+. "Berlusconi non ha mai neanche usato il linguaggio che utilizza Donald Trump, io non vedo paragoni. Il nuovo presidente degli Stati Uniti mi preoccupa e non solo per la violenza, mi preoccupa per l'atteggiamento che avrà nei confronti dell'Europa. E mi dispiace vedere un leader come la presidente Meloni che da patriota qual è invece di difendere la propria nazione, sale sul carro dei vincitori, e ne prende le difese a prescindere perché Trump ha vinto le elezioni. Da patriota mi domandoc'è da festeggiare", pontificaospite di Lillivenerdì 8 novembre.