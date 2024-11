Notizie.com - Luca Zingaretti, il pentimento pubblico: l’ammissione fa piangere tutti

Leggi l'articolo completo su Notizie.com

Una carriera fenomenale, una famiglia bellissima e un presente luminoso,però ha un grosso rimpianto: qual è l’errore che ha commesso.L’11 novembre 2024compie 63 anni e lo farà come sempre attorniato dalle persone che lo amano e che lui ama di più. Quello di quest’anno sarà un compleanno speciale, poiché è quello in cui ha la fortuna di festeggiare un traguardo a lungo inseguito: l’uscita al cinema del suo primo film da regista, La casa degli sguardi., ilfa– Ansa Foto – notizie.comL’attore si era già cimentato dietro la cinepresa per portare a termine gli ultimi tre episodi de Il Commissario Montalbano, un’esperienza che gli è piaciuta molto e che gli ha permesso di capire che avrebbe potuto creare qualcosa ex novo: “Nel 2019 avevo sperimentato la regia televisiva – spiega a ‘Nuovo Tv’ – con Il Commissario Montalbano, per tre episodi, per sostituire il mio amico Alberto Sironi che era malato: lì mi sono reso conto che avrei potuta farla anche al cinema”.